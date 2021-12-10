Неприятный сигнал для Киева: Байден даже не вспомнил про Крым

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Новости Украины

Соединенные Штаты будут подключаться к урегулированию конфликта в Донбассе и окажут определенное давление на киевский режим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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По мнению автор публикации, последний контакт российского и американского президентов «спровоцировал серию вербальных и невербальных сигналов в сторону Киева».

«При всей важности украинской темы с Владимиром Зеленским американский лидер поговорил только в четверг — спустя двое суток после общения с Владимиром Путиным. Кроме того, Джо Байден однозначно заявил, что США не рассматривают использование военной силы в связи с разногласиями с Россией по Украине», – обращает внимание издание.

«В глаза бросался еще один важный нюанс: ни Джо Байден, ни чиновники его администрации, комментировавшие переговоры с Россией, ни разу не произнесли слово «Крым», комментируя украинский кризис. Это при том, что в этом году Киев предпринял максимальные усилия, чтобы крымский вопрос в международной повестке встал во весь рост. С этой целью в августе в украинской столице был проведен саммит «Крымской платформы», позже объявленный серьезным внешнеполитическим достижением», – напоминает газета.

Кроме того, вчера агентство Associated Press, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что США могут оказать на Киев давление для предоставления ЛДНР автономии.

При этом дипломатические источники российского издания подтверждают, что американская сторона подключится к урегулированию конфликта на востоке Украины, но не в рамках «нормандского формата», а скорее всего, через «челночную дипломатию». С большой долей вероятности это досье возьмет на себя заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Собеседник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением, свидетельством того, что переговоры по Донбассу можно вывести из нынешнего тупика, называет инкорпорирование в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», одобренной ТКГ и определяющей механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления.

«Это будет мощный сигнал, что начали выполняться итоги саммита в «нормандском формате», который состоялся два года назад в Париже», – отмечает собеседник.

По его словам, если этот и другие согласованные в Париже пункты будут выполнены, то можно будет возвращаться к разговору о возобновлении прерванных контактов «нормандцев» на уровне министров иностранных дел и в целом размораживать процесс.