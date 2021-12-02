«Нервы Зеленского на пределе», – аналитики считают, что Блинкен прикрывает подготовку к удару по Донбассу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Озвучиваемые высокопоставленными американскими чиновниками обвинения в адрес России по поводу якобы имеющихся планов Москвы атаковать «Незалежную» преследуют цель замаскировать подготовку Киева к удару по республикам Донбасса.

Об этом заявили опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Накануне в Риге по итогам встречи глав МИД стран НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил очередную порцию обвинений в адрес РФ. «Мы глубоко обеспокоены признаками того, что у России есть планы агрессивных действий против Украины, Россия прилагает усилия, чтобы дестабилизировать страну изнутри, а также готовит широкомасштабную военную операцию. Мы видели этот сценарий раньше, в 2014 году, когда Россия вторглась на Украину», – заявил Блинкен.

По мнению российских экспертов, дело обстоит как раз наоборот – это именно США руками Украины нагнетают обстановку на лини фронта в Донбассе, а также стягивая войска к границе с Белоруссией в рамках операции «Полесье» якобы для борьбы с мигрантами.

«Это заявление, как и в целом позиция стран Запада, сделано для того, чтобы нас «сковать». Это нужно, чтобы не дать возможности, в случае вторжения на территорию республик Донбасса и их оккупации, нам вмешаться. Очевидно, что идет информационная работа вокруг оккупации Донбасса Украиной», – заявил «ПолитНавигатору» военный эксперт Семен Багдасаров.

По мнению политолога Сергея Маркова, информационная атака на Украину нужна США, чтобы скрыть свои агрессивные планы:

«Дезинформация действительно увеличивается, и увеличивает ее Блинкен и его союзники. Они просто вал дезинформации высыпают. Многие считают, что они готовят какое-то масштабное наступление на начало Олимпийских игр в Китае, их задача сорвать это мероприятие».

С коллегами согласен Герой России, глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Штаты намеренно снова раздувают шумиху вокруг российско-украинских отношений. И то, что Россия увеличила свое присутствие в информационном пространстве, их пугает, как пугает любого лжеца и лицемера возможность выведения на чистую воду. Штатам легко бросаться обвинениями, только потом трудно будет подтвердить свои слова. Украина, оглядываясь на Запад, вдохновенно пытается играть в «войнушку». Борьбой с Россией она называет конфликты с ДНР и ЛНР, по сути, гражданскую войну в пределах своих границ. Это явная подмена понятий, которая совершенно не скрывается. В связи с этим адекватность Зеленского вызывает все больше сомнений. Нервы украинского лидера явно на пределе, и во что это выльется – неизвестно. Ясно только, что ничего хорошего для Украины в этой ситуации ждать не приходится», – сказал Липовой.