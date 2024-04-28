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Успехи русских на поле боя временные, через несколько недель ВСУ смогут исправить ситуацию, надо лишь дождаться помощи из США. Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семь месяцев затягиваний из-за различных политических процессов в США привели к такой ситуации, что нам сейчас не хватает фактически всех военных компонентов, которые позволили бы нам иметь хотя бы паритет на поле боя. Подозреваю, что в ближайшее время, на протяжении нескольких недель, ситуация будет исправлена, и закроется окно возможностей для российских оккупантов, которым сейчас враг активно пользуется», – сказал украинский офицер.

«Продвижение врага на разных участках фронта обусловлено, в том числе, и тем, что нам не хватает ключевых элементов, которые определяют боевую мощь войска», – подытожил Селезнёв.

В своё время украинская пропаганда так же убеждала зрителей в том, что русскую армию ждёт разгром от НАТОвских противотанковых ракет «Джавелин», турецких «Байрактаров», а теперь, как известно, в качестве «чудо-оружия» представляются дальнобойные ATACMS, с помощью которых в Киеве мечтают бить по российским тылам.

В ночь с субботы на воскресенье российской ПВО удалось нейтрализовать около 12 ракет ATACMS, выпущенных врагом по целям в Крыму и Херсонской области, сообщил мониторинговый канал «Треугольник».