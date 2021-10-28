«Нет горючего». Экс-замкомандующего АТО объяснил, почему ВСУ не в состоянии наступать

28.10.2021 17:36 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Несмотря на ежедневные бои на линии соприкосновения в Донбассе, украинская армия пока не планирует наступать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил экс-полковник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров, одно время занимавший должность замкомандующего АТО, а впоследствии перешедший на сторону России.

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Он считает, что современная украинская армия по сравнению с 2014 годом стала гораздо боеспособнее, «а с появлением «Байрактаров» ее возможности выходят на новый уровень, и против этой угрозы необходимы соответствующие средства ПВО».

Также собеседник издания считает, что, несмотря на обострение ситуации в Донбассе, изменение линии фронта в ближайшие дни маловероятно и наступление ВСУ не последует.

«Что касается украинских военных в населенном пункте в серой зоне, то такая практика была широко распространена во времена Петра Порошенко: разведгруппа заходила в село, делала фото и видео на фоне украинского флага, и это выдавалось за очередную громкую победу. Возможно, офис президента Зеленского решил пойти по такому же пути. В таком случае это значит, что у них очень сложная ситуация внутри страны, если им надо переключать внимание граждан на боевые действия в Донбассе», – сказал эксперт.

По его мнению, если бы ВСУ готовили войсковую операцию, это было бы заметно по нескольким признакам. Во-первых, имело бы место сосредоточение войск, что довольно скрыть. Во-вторых, к линии соприкосновения подтянулась бы тяжелая артиллерия. Кроме того, изменился бы характер действий украинских диверсионно-разведывательных групп. Однако на данный момент ничего подобного не наблюдается. Кроме того, наступление требует большого количества топлива для техники, а с этим, говорит Прозоров, у ВСУ сейчас перебои.