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Позиции и личный состав украинских подразделений, высаживающихся на подконтрольной России стороне Днепра в Херсонской области, давно известны, однако нет команды на зачистку укронацистских формирований, несмотря на то, что ФАБы ВКС РФ периодически отрабатывают по месту их дислокации.

Кадры фактически с места событий публикует волонтёр Владимир Романов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот Херсон, к Антоновскому мосту мы подъезжали тоже, здесь Алешки, и там сосредоточение противника на нашей стороне Днепра в количестве до 30 человек, они до сих пор там. Сегодня ночью по ним работали, вроде как военные говорят, там работали ФАБами, но вместе с тем они до сих пор там присутствуют. Это к вопросу о том, что некоторые говорили: «У нас там свои люди, там никого нет». Я к Южному фронту к ребятам приехал, которые здесь стоят на берегу Днепра. Все, кто здесь работает, в этом районе, они все в курсе, где противник на нашем берегу Днепра, и соответственно, в каком количестве, и как обстоит обстановка. Приказа, говорят, нету на зачистку», – сказал Романов.

В то же время немецкий Bild сообщает о подготовке боевых байдарочников ВСУ для форсирования Днепра.

«За последние дни спецподразделения ВСУ уже высадились на левом берегу Днепра в нескольких местах. Например, в селе Дачи напротив Херсона. Эксперты считают, что форсирование реки — часть плана по контрнаступлению ВСУ. Неизвестно лишь точное место, где высадится масштабный украинский десант. Как удалось выяснить BILD, при форсировании Днепра ВСУ намерены использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках. С января Украина закупает для этого спецтехнику и привлекает экспертов. Один из тренеров — гражданин Германии. Он рассказал, что обучил около 40 украинских военных», – говорится в сообщении.

Издание опубликовало фотографии из тренировочного лагеря на востоке Украины, где спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.

«Именно байдарки лучше всего подходят для незаметного подхода к вражеским позициям на противоположном берегу: они бесшумные и небольшие по размеру, их трудно увидеть ночью. На борт наносят специальное покрытие, чтобы их нельзя было обнаружить прибором ночного видения», – сообщает BILD.

При этом Владимир Романов продолжает публиковать информацию «с островов». По его мнению, также противник пытается создать плацдарм.

Противник осуществляет активное движение малыми маневренными группами.

«На текущей момент противником занята вся территория островов по правому берегу реки Нетребка (фактически ее можно обозначить как линию Фронта). О. Гапский – за нами, но уже отмечены (на карте) попытки закрепиться и на нем. Картина складывается такая, что противник активно и прямо пытается нащупать/сформировать точки для плацдармов», – делится опасениями военкор.