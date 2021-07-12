Неудобная правда: украинские граждане массово бегут в российский Крым

Новости Украины

Многие украинцы стремятся переселиться в Крым, несмотря на страшилки официального Киева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Он назвал «примитивной выдумкой» недавнее заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, что в Крым с 2014 года переселилось 500 тысяч граждан РФ.

«В Киеве исходят из того, что с марта 2014 года и по сегодняшний день в Крым приехало около полумиллиона россиян. Но на самом деле людей приехало из «континентальной» России, по разным данным, от 200 до 250 тысяч человек. При том около 100 тысяч приехало в Крым с территории Украины!», – уточнил Цеков.

По его словам, одни граждане Украины приехали на работу, другие – получить российское гражданство или вид на жительство РФ.

«Возвращаются на полуостров бывшие жители Крыма. Те, кто будучи гражданами Украины, жили тут до марта 2014 года, ну а потом по тем или иным причинам покинули его. Приезжают в Крым украинцы, у которых здесь та или иная собственность — от квартир и домов до более серьезной недвижимости. То есть, если в процентах оценивать число граждан Украины, которые приехали за эти годы на полуостров, – их всего в два-два с половиной раза меньше, чем граждан России. То есть сочетание примерно один к двум», – отметил сенатор.

Он соглашается, что для Киева эти цифры не слишком удобны.

«Конечно, они же не могут признать, что из Украины бегут в Россию! Да тем более, если бегут в Крым. И не могут официальные украинские власти признать, что никаких преследований по религиозным, национальным или иным мотивам здесь не происходит», – резюмировал Цеков.