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Новости Украины

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск снова поделился мыслями относительно Украины, заявив, что в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России.

Об этом Маск написал в своем Twitter

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В частности, Маск написал, что необходимо “поддерживать волю людей, живущих в любом конфликтном регионе”, на что получил в ответ критику со стороны американского сенатора Линдси Грэма.

“Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию”, – написал Маск.

В качестве аргумента Маск продемонстрировал карту электоральных предпочтений. На ней видно, что в южных и восточных областях Украины большинство населения голосовало за пророссийскую Партию регионов.

“Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел”, – отметил он.

В то же время проукраинские комментаторы ответили картой с результатами президентских выборов 2019 года, которая показывает, что большинство почти во всех регионах Украины отдали свои голоса за Владимира Зеленского.

К дискуссии присоединился старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, который предложил Маску пересмотреть карту с результатами референдума 1991 года о независимости Украины. Тогда большинство во всех регионах поддержало независимость.

Напомним, на днях Маск поделился мыслями о возможном исходе в конце войны, которую при поддержке Запада ведет киевский режим против России. По его мнению, Крым будет в составе России, как и был с 1783 года.

Также он заявил, что в России вчетверо больше населения, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна.