02.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Балканы, Война, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США
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Независимость Косово самопровозгласили убийцы и садисты – МИД РФ


Обвинения в адрес «президента» Косово Хашима Тачи и его восьмерых подельников лишний раз доказывает несостоятельность косовской «государственности».

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 июня прокуратура Специализированного судебного органа в Гааге по расследованию преступлений «Освободительной армии Косово» опубликовала заявление, которым уведомила о завершении работы над обвинительными актами в отношении так называемого президента Косово Тачи, бывшего спикера «ассамблеи» Весели, а также еще восьмерых бывших представителей этой «освободительной» армии Косово.

Все они подозреваются в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийства, преследования и пытки. Жертвами стали около 100 человек, среди них – албанцы, сербы, цыгане и представители других этнических групп. Собранные материалы переданы в предварительное судопроизводство. Начало процесса станет возможным после их рассмотрения Палатой Спецсуда, на что отводится до шести месяцев», – сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что принятые решения в очередной раз наглядно продемонстрировали несостоятельность косовской «государственности».

«Хотела бы обратить ваше внимание, что в тягчайших преступлениях обвиняются фигуранты, многие годы возглавляющие властные институты в Приштине. Именно эти уголовные элементы непосредственно организовали в 2008 году одностороннее провозглашение косовской независимости, нелегитимность которой вполне очевидна и имеет международно-правовую базу – тот самый свод международно-правых документов, четко говорящий о нелегитимности событий 2008 года», – отметила представитель МИД.


«Убеждены, что все лица, замешанные в совершении злодеяний, должны предстать перед лицом правосудия и понести заслуженное наказание –независимо от занимаемых должностей», – добавила Мария Захарова.

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