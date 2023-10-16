«Ни цента не дали»: администрация США не внесла в Конгресс проект финансирования Украины на следующий год

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Украина не получает ни цента американских денег уже две недели, потому что администрация США не разработала никаких предложений по ее поддержке.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил бывший советник президента России Владимира Путина, бежавший в США экономист и ярый критик Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, в предыдущий закон власти США внесли, кроме Украины, еще ряд программ – и поддержка Киева там составляла лишь небольшую часть.

«Мы вынуждены обратить внимание вот на что – меня спрашивали, какой будет пакет новой помощи со стороны Байдена. Из этого вытекает, какую помощь они будут и могут, и, возможно, окажут в предстоящее время. Обратите внимание, уже две недели, как начался 2024-й финансовый год в США, который начался 1-го октября 23-го года. Обратите внимание – сейчас нет никакого финансирования военной помощи. Никакого – ни капельного, ни пипеточного – никакого вообще нет. Спрашивается, а почему это произошло, это проблема Конгресса? Ничего подобного! Конгресс готов рассматривать эти документы, но администрация Байдена не внесла в Конгресс какого-либо отдельного пакета для финансирования военной помощи Украине. Тот пакет, о котором говорили, в 24 миллиарда долларов, он не Украине. Он назывался «О помощи Украине», но из этого пакета в 24 милиларда долларов – военная помощь Украине составляла только 3,6 миллиардов долларов», – заявил Илларионов.