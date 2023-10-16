«Ни цента не дали»: администрация США не внесла в Конгресс проект финансирования Украины на следующий год

Анатолий Лапин .  
16.10.2023 19:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Украина не получает ни цента американских денег уже две недели, потому что администрация США не разработала никаких предложений по ее поддержке.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил бывший советник президента России Владимира Путина, бежавший в США экономист и ярый критик Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не получает ни цента американских денег уже две недели, потому что администрация США...

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По словам Илларионова, в предыдущий закон власти США внесли, кроме Украины, еще ряд программ – и поддержка Киева там составляла лишь небольшую часть.

«Мы вынуждены обратить внимание вот на что – меня спрашивали, какой будет пакет новой помощи со стороны Байдена. Из этого вытекает, какую помощь они будут и могут, и, возможно, окажут в предстоящее время. Обратите внимание, уже две недели, как начался 2024-й финансовый год в США, который начался 1-го октября 23-го года. Обратите внимание – сейчас нет никакого финансирования военной помощи. Никакого – ни капельного, ни пипеточного – никакого вообще нет.

Спрашивается, а почему это произошло, это проблема Конгресса? Ничего подобного! Конгресс готов рассматривать эти документы, но администрация Байдена не внесла в Конгресс какого-либо отдельного пакета для финансирования военной помощи Украине. Тот пакет, о котором говорили, в 24 миллиарда долларов, он не Украине. Он назывался «О помощи Украине», но из этого пакета в 24 милиларда долларов – военная помощь Украине составляла только 3,6 миллиардов долларов», – заявил Илларионов.

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