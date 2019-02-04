«Ни Петя, ни Юля»: Почему Зеленский вырвался вперёд
Спонсируемый олигархом Игорем Коломойским вышедший на первое место по популярности юморист Владимир Зеленский перекроил электоральную карту Украины настолько, что никто и не рассчитывал в начале избирательной кампании.
Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас общественные настроения (на Украине – прим. ред.) из серии «голосуй – не голосуй». Интерес к выборам есть, но это интерес людей, сидящих в зале, это, скорее, воспринимается как спектакль, тем более из-за участия шоумена Зеленского. Причём, у него пока что старт удачный – это придаёт определённое настроение всему процессу.
В целом разговоры в обществе идут на тему «Петя или Юля». Но именно из-за того, что эти разговоры идут достаточно давно, то сформировался в обществе запрос «ни Петя, ни Юля», но с вопросительным знаком – непонятно кто. Многие пытались на эту роль третьего, но как-то не получалось.
А сейчас вдруг начала заполнять собой пространство партия «Ни Петя, ни Юля» – Зеленский появился. Он лидер этой партии», – отметил эксперт.
«Зеленский очень сильно перекроил электоральную карту. Причём перекроил сильнее, чем рассчитывали. По последним данным, он сравнялся с Юлей, у него рейтинг около 20 процентов», – резюмировал Джангиров.
Метки: Выборы президента Украины
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