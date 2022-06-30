Ничего святого: ВСУ оборудовали огневые позиции на действующем кладбище

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Новости Украины

В примыкающем к Северодонецку поселке Боровское украинские подразделения разместили боевые позиции на кладбище.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже с территории освобожденного 25 июня населенного пункта пишут «Известия».

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Отмечается, что Боровское практически не пострадало, за этот плацдарм на противоположном от Лисичанска берегу противник цеплялся до последнего.

«Один из нескольких опорников украинцев на восточной окраине Боровского выкопан прямо на местном кладбище. Его разместили в нешироком «языке» сосновой посадки, дающей хоть какое-то прикрытие и маскировку. Легкая песчаная почва дала возможность основательно закопаться в землю. Глубокие окопы с оборудованными бойницами змеятся прямо вдоль могил, песок с брустверов частично засыпал надгробные плиты и крестики. Здесь же капонир со сгоревшей, лишившейся башни боевой машиной пехоты БМП-1 с украинским пиксельным камуфляжем. Неподалеку ржавеют три сгоревших армейских грузовика», – отмечается в материале.

Издание указывает, что кладбище действующее, что подтверждает общая ухоженность и местами еще свежие пластиковые венки.

«Можно только представить, что думали украинские солдаты, размещенные командованием здесь во время артобстрела, который завалил их позиции иссеченными ветками сосен. Из песка торчит много хвостовиков прилетевших сюда реактивных снарядов, немало разбросано вокруг и гранат от подствольника», – продолжает газета.

Судя по найденному шеврону, на кладбище располагался 34-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады.