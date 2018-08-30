Никаких миротворцев! АТОшники требуют зачистить Донбасс от «сепаров»

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Вернуть Донбасс под контроля Киева можно единственным путём – захватом и зачисткой нелояльного населения. Такое мнение в эфире телеканал высказал т.н. волонтёр Юрий Касьянов, в частности, помогавший боевикам АТО со сбором средств на беспилотники для фронта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально нет обсуждения в обществе проблематики освобождения Донбасса, деоккупации его по-настоящему. Как прописывают наши руководители, некие миротворцы, некие переговоры, некие санкции, все понимают давно, что это не работает. Только военное решение. Другого нет. На нас напали, мы защищаемся», – заявил Касьянов.

«Если мы освободили наши территории, не деоккупировали, а освободили, вот тогда начинается некая деоккупация, связанная с тем, что необходимо изолировать антиукраинские элементы, военных преступников, кто участвовал в антиукраинских действиях, они должны получить по заслугам, их надо судить. А потом проводить выборы», – добавил он.

«Ватников, сепаратистов в Киеве не меньше, чем в Донецке», – также заметил боевик.

Напомним, что ранее бывший командир штурмовой роты карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук призвал Киев к войне с Российской Федерацией, с целью «освобождения» Крыма и Донбасса.