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Министр обороны Германии Борис Писториус прекрасно понимает русский язык и Россию, однако категорически против любых мирных переговоров с Москвой.

Об этом он заявил в ходе выступления в Вольфенбюттеле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорите, что Германия должна быть готова к войне. Что вы ответите тем, кто убеждён, что мы должны прийти к взаимопониманию с путинской Россией, а не готовиться к войне?», – спросил ведущий.

«Я получил аттестат по русскому языку, но когда появилось много переселенцев, знание языка оказалось бесполезным. И у меня была большая слабость к русским людям. Я всегда испытывал большое сочувствие к страданиям этого народа. Я думаю, это единственный народ в Европе, который никогда не проводил больше двух дней на свободе. Поэтому я всегда придаю большое значение, чтобы говорить «путинская Россия», а не «русские». Я надеюсь, когда-нибудь, после Путина, наступит время, когда мы снова будем как соседние народы», – вещал фашист.

«Но сейчас мы переживаем агрессивную войну, подобной которой никогда не было на европейской земле со времён нападения Гитлера на Польшу. Ставится под сомнение суверенитет и свобода страны, потому что Путин боится свободы и демократии как дьявол – святой воды. И потому что он хочет расширить свою территорию. Как я могу говорить о мире с кем-то, кто ведёт войну, которая является максимально варварской? Как я могу говорить о мире с кем-то, кто непропорционально увеличивает свои Вооружённые силы, и уже давно производит продукцию не для складов, а для фронта?», – добавил безумец.