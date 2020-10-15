Никаких переговоров, только война! – Тягнибок

15.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна воевать в Донбассе до полной победы, а не вести переговоры с противником.

Об этом в эфире «4 канала» заявил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много кто приехал с фронта [на марш УПА] и рассказывают о ситуации, которая сейчас там происходит. Настроения абсолютно очевидные: украинскую победу над московским врагом-агрессором мы можем получить только посредством победы в этой войне, а не какими-либо договорённостями.

Собственно, кроме внешнего врага, московского агрессора-оккупанта, у нас есть внутренний враг – коллаборанты, которые расплодились по Украине за последние месяцы и за последний год просто с неимоверной силой. Это те, кто подыгрывают московскому агрессору, которые не дают нам возможности завершить войну украинской победой», – заявил Тягнибок.

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