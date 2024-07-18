«Никакого примирения!» – премьер-министр Дании требует срочно вооружить Украину

Константин Серпилин.  
18.07.2024 22:55
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Дания, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Примирение с Россией якобы является недопустимым для европейских стран, которые должны продолжать снабжать ВСУ оружием.

Об этом в ходе своего выступления на проходящем в Лондоне саммите европейского политического сообщества заявила премьер-министр дании Метте Фредериксен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Примирение с Россией якобы является недопустимым для европейских стран, которые должны продолжать снабжать ВСУ...

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«Мы не можем позволить путину силой перекроить границы суверенной страны. Ни на Украине, ни где-либо ещё. После вторжения России в Крым в 2014 году, мы, европейцы, пытались урезонить Россию, вести с ней переговоры, в надежде, что Россия будет уважать правила, по которым мы играем. Но они не соблюдали соглашения.

России нельзя было доверять тогда, и России нельзя доверять сейчас. Умиротворение не сработало тогда, не сработает и сейчас. Поддержка Украины в борьбе с российской агрессией – это вопрос нашей безопасности и ценностей. Это вызов нашего времени. Мы не можем позволить Украине проиграть. Украина должна выиграть эту войну», – вещала Метте.

«Будущее Украины и Европы решается прямо сейчас. Нам нужно срочно обеспечить все необходимые поставки на Украину. Украине нужны средства ПВО, боеприпасы, больше тяжёлого вооружения, чтобы вытеснить Россию за пределы территории Украины. Я думаю, мы слишком много говорили о защите Украины, и пришло время дать отпор России!», – добавила премьер-министр Дании.

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