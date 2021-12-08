«Никто не грозил пальцем»: Какими заявлениями по Украине обменялись Путин и Байден

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Новости Украины

Москва и Вашингтон продолжают сообщать подробности переговоров Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи, состоявшихся накануне вечером.

«Президент Байден посмотрел Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас… Он подтвердил поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Он прямо сказал президенту Путину, что, если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят сильными экономическими мерами», – цитирует CNN советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Впрочем, чуть позже он добавил: «было много компромиссов. Никто не грозил пальцем, но президент совершенно ясно дал понять, какова позиция Соединенных Штатов по всем этим вопросам».

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CNN, ссылаясь на данные американской разведки, утверждает, что российская армия уже подготовила всю инфраструктуру (госпитали, подвоз топлива и припасов) для длительной операции на Украине. Однако Владимир Путин будто бы еще не решил, начинать ли принуждение Киева к миру.

Пресс-служба Кремля подтверждает, что Байден «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки».

«Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территорий за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность и безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – пересказал российские контраргументы помощник президента Юрий Ушаков.

Он утверждает, что никакой подготовки к наступлению на Украину Россия не ведет. «Вообще речи не было об этом», – сказал Ушаков журналистам.

«Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», – сообщает Кремль, настаивая, что речь идет о «внутриукраинском кризисе».

Путин также обратил внимание на «отсутствие прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования».

«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», – сообщает Кремль.