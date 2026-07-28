«40 дней почти прошли»: Зеленский развязал России руки для ударов по Украине
Объявленная кокаинистом Зеленским «40-дневная операция по принуждению России к миру» обернулась такими ответными обстрелами Украины, что фюрер вынужден умолять Трампа о помощи.
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский сказал, что у него 40-дневная операция по принуждению России к миру. Несомненно, она имеет очень серьезные последствия для России, для российской экономики, для российских НПЗ и для многого другого.
Но, тем не менее, мы видим, что 40 дней почти прошли, и за это время остановилась торговля в Одессе. Вынесли все заправки на дорогах между Харьковом и Днепром и ещё несколькими городами. Катастрофа, цены растут.
Я не совсем понимаю, с чем он сейчас встречается с Трампом, потому что если он просит по-прежнему Трампа закрыть небо и прекратить воздушный обмен ударами, то не совсем понятно, потому что Зеленский же обещал за 40 дней уничтожить что-то там в России, в результате чего Россия будет принуждена к миру», – сказала Латынина.
«Если сейчас Зеленский попросит прекратить воздушную войну, то, значит, эта 40-дневная операция не только не выполнена, а привела к ровно противоположному результату.
Тут Зеленский развязал России руки своим обещанием 40-дневной кампании. России причинен некоторый ущерб. Выясняется, что Украине причинен ущерб несопоставимый, и теперь Кремль будет говорить: «А как вы хотите, наносить удары по нашим портам и терминалам, и чтобы мы не наносили ответных? Наши удары тяжелее, так что раз вы открыли эту коробку Пандоры, мы будем продолжать».
И теперь Зеленский едет срочно на похороны – встречаться с Трампом и попросить те же ПВО», – добавила она.
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