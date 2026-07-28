Объявленная кокаинистом Зеленским «40-дневная операция по принуждению России к миру» обернулась такими ответными обстрелами Украины, что фюрер вынужден умолять Трампа о помощи.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сказал, что у него 40-дневная операция по принуждению России к миру. Несомненно, она имеет очень серьезные последствия для России, для российской экономики, для российских НПЗ и для многого другого.

Но, тем не менее, мы видим, что 40 дней почти прошли, и за это время остановилась торговля в Одессе. Вынесли все заправки на дорогах между Харьковом и Днепром и ещё несколькими городами. Катастрофа, цены растут.

Я не совсем понимаю, с чем он сейчас встречается с Трампом, потому что если он просит по-прежнему Трампа закрыть небо и прекратить воздушный обмен ударами, то не совсем понятно, потому что Зеленский же обещал за 40 дней уничтожить что-то там в России, в результате чего Россия будет принуждена к миру», – сказала Латынина.