Нищие украинцы продолжают наводить ужас на эстонцев

27.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские трудовые мигранты в Эстонии все чаще становятся нарушителями общественного порядка и распространителями инфекционных заболеваний.

Об этом пишут «Известия», отмечая, что в Эстонии многие эстонцы жалуются на украинцев, которые демпингуют на рынке труда демпингом, сбивая сложившиеся расценки и лишая работы эстонцев.

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«Есть и ряд других проблем. Таллинские полицейские говорят, что трудовые мигранты часто нарушают общественный порядок. Украинцы составляют большинство безбилетников в общественном транспорте. Стражи порядка также всё чаще сталкиваются с мигрантами, нелегально предлагающими услуги такси. По словам инспекторов, в Таллине возросло и количество бесхозных автомобилей в аварийном состоянии, которые ранее принадлежали украинцам. Обычно их бросают в спальных районах на окраинах города, где приезжие снимают жилье», – отмечается в публикации.

«Медики также обвиняют мигрантов в распространении в республике некоторых тяжелых заболеваний. Например, на Украине не первый месяц свирепствует эпидемия кори. В Эстонии с начала года зафиксировано 26 случаев заболевания. Из них в 11 случаях болезнь завезли из других стран, девять случаев связано с гражданами Украины», – указывает издание.

Кроме того, газета пишет, что наплыв мигрантов способствовал колебаниям эстонского внешнеполитического курса, а президент республики Керсти Кальюлайд заявила, что Европа всё больше устает от Киева.

«И причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и т.д.», – пояснила президент Эстонии.

Ранее сообщалось, что 24 сентября правительство Эстонии приняло решение прекратить выдачу гражданам Украины бесплатных долгосрочных виз.

При этом эстонский министр внутренних дел Март Хельме и вовсе призвал отменить безвизовый режим ЕС с Украиной и назвал украинских мигрантов «троянским конем».