Недовольные киевлянами ультрас атаковали автобус с футбольной командой

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Новости Украины

12 декабря в Одессе несколько десятков ультрас напали на автобус своей же футбольной команды «Черноморец».

Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Футболисты ехали на стадион на матч с клубом «Металлист-1925», когда на их автобус напали несколько десятков молодых людей – они закидали машину дымовыми шашками, петардами, яйцами и камнями. Одно из окон автобуса было разбито.

Местные СМИ сообщают, что зачинщиками беспорядков оказались футбольные фанаты, недовольные тем, что нынешний состав «Черноморца» в значительной степени состоит из игроков киевского «Динамо», с которым у одесских фанатов давняя вражда.

«Е**ть х*хлов»; «А ну-ка, давай-ка, у**ывай отсюда», – скандировали штурмующие автобус хулиганы.

Однако водитель не стал дожидаться развития событий, и как только начались беспорядки, увёз команду на стадион.

По предварительной информации, никто из футболистов не пострадал. Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Лица, причастные к правонарушению, устанавливаются.