Нобелевский лауреат Муратов вдохновенно поливал Россию грязью в Стокгольме

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Главный редактор либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов дал понять, что считает Россию агрессивной диктатурой, произнося сегодня речь в Стокгольме на вручении ему Нобелевской премии мира.

«Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию. У нас в стране и не только у нас – популярна мысль: те политики, которые избегают крови, слабые люди. А вот угрожать миру войной – это долг настоящих патриотов. Власть активно продает идею войны. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости. Правительство и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах», – вещал Муратов.

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Чтобы у слушателей не возникло сомнений в том, что он имеет в виду именно Россию, Муратов вспомнил о войне в Чечне, а потом перешел к Донбассу.

«Гибридные боевые действия. Трагическая, безобразная, преступная история с «боингом MH17». Они разрушили отношения России и Украины. Я не знаю, сумеет ли последующее поколение политиков их восстановить. Тем более, что в больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной», – рассуждал Муратов.

Досталось от нобелевского лауреата и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«В центре Европы к событиям на востоке Украины добавилась игра на крови белорусского президента Лукашенко. Его военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза. Стороны обвиняют друг друга, а обезумевшие люди мечутся между двух огней», – сказал Муратов.

Сразу после рассказа о пытках в российских тюрьмах журналист перешел к делу блогера-уголовника Алексея Навального.

«Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора парфюмерной компании из Франции», – утверждает Муратов.

Чтобы набор стереотипных ужасов о России был полным, он вспомнил сталинские репрессии и приснопамятный «философский пароход». Муратов считает, что в наши дни его заменит «журналистский самолет», поскольку страдания СМИ-иноагентов уже невыносимы. Далее главред «Новой» совершил неожиданный логический кульбит, вспомнив журналистов, погибших в ЦАР во время съемок фильма на деньги беглого олигарха Михаила Ходарковского.

«Орхана Джамаля, Кирилла Радченкова, Александра Расторгуева, российских журналистов, безжалостно расстреляли в Центрально-африканской республике, куда они приехали расследовать деятельность одной из российских ЧВК», – фальшиво печалился он.

Из контекста получалось, что и журналистов убил «кровавый режим». Именно такого эффекта и добивался новоиспеченный нобелевский лауреат, хотя дело не расследовано, и рассматривается версия причастности одной из африканских банд.