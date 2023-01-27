«Ногу свело» слила дату и место планируемого Майдана в России

Елена Острякова.  
27.01.2023 11:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Россия


Бежавшая из России группа «Ногу свело» запланировала концерт в Петербурге на 7 июля в рамках своего «европейского тура».

Лидер группы русофоб Максим Покровский заявил в интервью «Дойче Вели», что концерт запланировала его жена, и он состоится, если «в России что-то изменится», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшая из России группа «Ногу свело» запланировала концерт в Петербурге на 7 июля в...

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«Я не знаю, почему держим. Вдруг реально что-то поменяется. Оптимизм этот исключительно Танин. У нее больше оптимизма по поводу того, что будет происходить в России. Я могу сказать, что если в России будет происходить плюс минус такое, я даже не знаю, какие парсеки у этого плюса минуса… Но естественно мы никуда не поедем», – сказал Покровский.

Он получил уже паспорт в США и признался, что «не будет вешаться», если никогда не сможет вернуться в России. Он не хочет выступать на Родине, потому что боится зрителей, которые не приемлют его «антивоенные» взгляды. Покровский принимает участие в проекте «После России», который предусматривает расчленение РФ после «победы Украины».

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