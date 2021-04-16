Нормандский недоформат: В Сети обсуждают фото с встречи Зеленского и Макрона

17.04.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Владимир Зеленский в пятницу побывал в Париже, где жаловался Эммануэлю Макрону на Россию за обострение в Донбассе. Ангела Меркель также присоединилась к переговорам, но по видеосвязи. Троица выступила с призывом к России отвести свои войска от границ с Украиной. Сам же российский лидер Владимир Путин, как неоднократно сообщал МИД РФ, не видит целесообразности встреч с Зеленским, поскольку тот не выполнил ничего из достигнутых договоренностей и настаивает на изменении Минских соглашений. Но Зеленский во Франции убеждал в обратном: «Наша сторона выполняет все, шаг за шагом. Мы – люди слова», – уверял Зеленский.

Единственный конкретный итог – анонсированы новые переговоры по Донбасса на 19 апреля на уровне советников президентов Нормандской четверки. Зеленский также публично выпрашивал озвучить хотя бы приблизительные сроки возможного получения плана действий по членству в НАТО и в Евросоюзе, но так их и не услышал. «Украина – мощная страна, настойчивая, которая хочет не только ставить вопросы, но и получать ответы, но в жизни не все так быстро происходит», – сказал по итогам встречи с Макроном Зеленский.

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«Сухой остаток поездки Зеленского на переговоры с Меркель и Макроном: поддержка в целом – да, прием в ЕС и НАТО – нет. И, конечно, ни немцы, ни французы не готовы воевать за Украину», – комментирует сенатор Алексей Пушков.

Российский политолог Алексей Мартынов полагает, что встречи Путина с Зеленским в ближайшее время не будет:«Конечно, личное дело Макрона, с кем и о чем говорить, и Меркель себе хозяйка, но уровень разговоров с Зеленским – это начальник профильного управления АП РФ».

На фоне в целом пустой поездки в Париж комментаторы уделяют внимание фотографиям, сделанным по итогам встречи. В частности, на довольно странное для подобного мероприятия платье супруги французского президента.

А украинскую публику позабавили очки Зеленского, которые он зачем-то заставил носить свою пресс-секретаршу Юлию Мендель. Эти кадры были сделаны во время пресс-конференции, которую украинский президент провел на заднем дворе Елисейского дворца. Наблюдатели тут же вспомнили, как в свое время Петр Порошенко проводил брифинг за оградой Белого дома.