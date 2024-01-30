Норвежский профессор: Украина продолжит терять территории спасибо Столтенбергу

Константин Серпилин.  
30.01.2024 09:22
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Ситуация с конфликтом на Украине достигла той стадии, когда у России нет иного способа обеспечить себе безопасность, кроме дальнейшего освобождения подконтрольных Киеву территорий.

Об этом на канале «Вопреки цензуре» заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация с конфликтом на Украине достигла той стадии, когда у России нет иного способа...

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Он сказал, что механизма «земля в обмен на мир» можно было избежать, и напомнил о Минских соглашениях, а также, что почти десять лет всё, кроме украинского нейтралитета, было предметом обсуждения.

«Только теперь Россия, похоже, считает, что территориальная экспансия – единственный способ помешать НАТО контролировать всю Украину. Когда генсек Йенс Столтенберг говорит «Как только эта война закончится, мы примем Украину в НАТО», о чём могут думать в Кремле?

Поскольку речь идёт об экзистенциальной угрозе, поскольку нейтралитет Украины по-прежнему отвергается, а вместо этого объявляется о вступлении Украины в НАТО, то единственным решением представляется расширение зоны безопасности. Захват территорий от Харькова до Одессы вместе с основными экономическими центрами и природными ресурсами, и, конечно, русскоязычным и дружественным России населением», – сказал профессор.

Он добавил, что иного сценария нет.

«Это был не единственный возможный сценарий, но другого на данный момент нет. Это должны быть территориальные уступки, даже если часть населения считает это несправедливым, что, конечно, нужно понимать, но таковы реалии», – подчеркнул Дисэкн.

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