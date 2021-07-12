Новая «сакральная жертва» в Грузии: Тбилиси накрыли протесты

12.07.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

Антиправительственные митинги прозападной оппозиции в Грузии получили новый запал. Поводом стала гибель оператора оппозиционного телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава. Трагедию раскручивают по классическим майданным шаблонам.

В воскресенье, 11 июля, Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире в районе Сабуртало. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками гей-парада во время беспорядков в центре Тбилиси. Тогда оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция.

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Появление «сакральной жертвы» тут же решили использовать оппозиционеры-саакашисты, редакции СМИ и «активисты» различных НКО. Они анонсировали масштабную акцию протеста у здания законодательного органа республики. В итоге собралось около 5 тысяч человек, которые требовали наказания виновных и отставки всего правительства под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Некоторые не сдерживали слёз, а коллеги вспоминали погибшего Лашкарава – подчеркивая, что он был добрым, позитивным, отзывчивым парнем, мчащимся всегда на помощь.

Именно таких, как мы знаем из истории «цветных революций», обычно и выбирают на роль невинно убиенных символов – будь то пропавший на Украине Гонгадзе или бунтари-студенты, оказавшиеся в рядах «небесной сотни» – списке погибших боевиков Евромайдана.

Реакция властей

Дабы понизить градус напряженности в грузинском социуме, глава департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе провел чрезвычайны брифинг.

Он предоставил журналистам видеокадры, сделанные за день до смерти оператора, на которых видно, как Лашкарава вместе со своим другом дважды побывал в тбилисском районе Поничала, который расположен на окраине столицы. Вышеуказанный район именуют в Тбилиси «Колумбией» из-за большого распространения наркотических средств. В силовом ведомстве не исключают, что смерть оператора могли спровоцировать наркотики. На кадрах видно, что оператор, несмотря на сделанную накануне операцию, передвигается самостоятельно и разъезжает на мотороллере.

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Чуть позже распространилась информация о завершении независимой экспертизы тела Лашкарава, которую проводили по заказу телеканала «ТВ Пирвели». Там тоже фигурировали наркотики, но утверждалось, что вводились они исключительно в медицинских целях.

«От сильных болей ему делали морфин. Ему делали каждый день морфин, в один день ему делали несколько раз. Последнюю дозу морфина он получил 8 июля, после этого наркотических веществ он официально не получал», – сказал эксперт Александр Геджадзе.

Реакция хозяев – посольства США

Разумеется, последовал очередной окрик из посольства США в Тбилиси. Американские дипломаты призывают «прекратить насилие, которое уже привело к трагической гибели одного человека».

«Безопасность каждого грузинского журналиста и вера в демократию в Грузии требует, чтобы все, кто напал на гражданских лиц и журналистов 5 и 6 июля, или те, кто подстрекал к насилию, были идентифицированы, арестованы и привлечены к ответственности в полном объеме закона. Мы призываем к спокойствию и прекращению насилия, которое уже привело к трагической гибели одного человека», – заявляет посольство США.

Иначе говоря, американское представительство нашло повод для немедленной расправы с противниками марша педерастов. (Ничего подобного посольство США не озвучивало, когда во времена Михаила Саакашвили каратели зверски расправлялись с противниками режима).

Далее все будет происходить по до боли шаблонному сценарию, где сюзерен сказал свое веское слово, а вассалам остается лишь это моментально исполнить.

Посмеет ли посол Грузии в Вашингтоне когда-нибудь выступить с аналогичным заявлением по поводу неких митингов в США? Разумеется, нет! Ему сразу же вручат ноту протеста, объявят персоной нон-грата и вышвырнут за шкирку обратно в Тбилиси.

Тем временем, оппозиция по итогам воскресной акции объявила власти ультиматум – чиновникам отведено время до 12 часов дня на отставку правительства. В противном случае саакашисты грозят бессрочными акциями.

Так или иначе, но правящая партия «Грузинская мечта» в очередной раз продемонстрировала пагубность попыток усидеть на двух стульях – вот к чему приводит желание угодить американцам и разрешить гей-парад, одновременно пытаясь не потерять поддержку консервативных грузинских избирателей, для которых пропаганда гомосексуализма в центре столицы – вопиющая дикость.

«ПолитНавигатор» будет следить за развитием событий.