Новая зрада от Арестовича: О героической победе больше речь не идет

Анатолий Лапин.  
30.01.2024 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Европейцы прямо говорят, что главное сейчас – не победить Россию, а не дать Украине проиграть.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, эмигрировавший в США, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы прямо говорят, что главное сейчас – не победить Россию, а не дать Украине...

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По словам Арестовича, не говорится уже и о выходе на границы 91-го года.

«Они даже признали ошибочной недавно свою политику 30-ти лет разбазаривания военной промышленности. Если они осознают и спохватятся, если люди, которые ведут эту линию, способны к принятию государственных решений, либо их проведут эффективно и быстро, то какой-то минимум получит Украина и минимум получит Европа, чтобы продолжать удерживать ситуацию», – скзаал экс-советник ОП.

«Ни о какой героической победе речи, конечно, не идет, ни о каких контрнаступлениях, возобновлении границ 91-го года. Но хотя бы удерживать ситуацию сможем. Они прямо об этом говорят, в этом плане европейцы свободны в дискуссии, они правильно говорят – наша задача удержать ситуацию и не дать Украине проиграть. Даже мы уже не говорим о границе 91-го года как об оперативной цели», – заявил Арестович.

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