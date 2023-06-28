Новейшие российские системы РЭБ меняют ситуацию на поле боя

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Российские системы радиоэлектронной борьбы стали важным фактором, влияющим на характер боевых действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал военный аналитик Владимир Гундаров.

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«Лет 15-20 назад наши ведущие российские предприятия «оборонки» устраивали для прессы открытые мероприятия на выставках, где демонстрировали журналистам видеоролики о применении различных средств РЭБ», – сказал Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что сейчас данные о характеристиках таких систем максимально закрыты, что абсолютно правильно.

«Обычно на журналистов большое впечатление производили видео, где летящий на танк боеприпас – будь то ракета, или радиоуправляемый артиллерийский снаряд – вдруг взрывался в воздухе, не долетев до цели несколько сот метров, либо отклонялся от курса, уходил в сторону, падал и взрывался. Такое воздействие своим излучением оказывает на него комплекс РЭБ «Ртуть-БМ». Эта многофункциональная станция может создавать помехи и нарушать работу радиоприёмной аппаратуры в системе управления, чтобы провоцировать преждевременное срабатывание или блокировку электронных «мозгов». В том числе работающей с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. То есть перемена частоты работы радиоканала не спасает от действия «Ртути-БМ», – отметил эксперт.

По его словам, одна машина «Ртути-БМ» способна прикрыть расположение частей на площади в несколько десятков гектар.

«Время готовности к работе, без учёта времени на запуск агрегата электропитания – десять секунд. Время непрерывной работы не менее 24 часов в режиме подавления. В большой линейке производимого радиоэлектронного вооружения – наземного, корабельного и воздушного базирования – есть и другие комплексы РЭБ, которые могут искажать или подавлять различные радиосигналы и перехватывать управление дронами», – говорит Гундаров.

Он подчеркнул, что не открывает секретов противнику, поскольку эти системы уже показывали на выставках, но в аналогичном классе у ВС РФ есть и такие комплексы РЭБ, которые нигде ни разу не демонстрировались и которые представляют совершенно закрытые направления исследовательских работ, выполняемых на протяжении последних 10 лет.

«Известно, к примеру, что у нас была создана высокочастотная радиоаппаратура, назовём её «пушкой», способная выводить из строя – «сжигать» специальные интегральные микросхемы, оптоэлектронику и другие составляющие электронных изделий и модулей. То, что всё вместе называется электронной компонентной базой. В первых экспериментах уничтожалась электроника на дистанции всего нескольких сот метров. Позже дальность действия измерялась километрами. Не исключаю, что сегодня она превышает уже более десяти километров», – заявил аналитик.

Он напомнил, что газета New York Post, ссылается на отчёт британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) под названием: «Мясорубка: российская тактика на втором году вторжения в Украину», в мае сообщила, что Украина теряет каждый месяц в среднем до 10 тысяч беспилотников из-за российских средств РЭБ.

«Согласно отчёту все того же RUSI, «высокотехнологичные российские системы, такие как станция постановки помех «Шиповник-Аэро», могут имитировать другие сигналы и обладают сложным диапазоном эффектов для сбития беспилотников». По данным британского института, «Россия сейчас развернула средства РЭБ через каждые шесть миль вдоль 750-мильной линии фронта». В отчете сказано: «машины находятся примерно в четырёх милях от фронта и сбивают дроны, глуша их частоту и отправляя их в разные стороны», – резюмировал Гундаров.