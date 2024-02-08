Новое польское правительство обещает поставить заслон украинским товарам

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Польские власти считают, что анонсированные на завтра протесты фермеров, выступающих против ввоза украинской аграрной продукции, являются следствием прежнего правительства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио Вроцлава» заявил заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак.

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«Сегодня мы имеем дело с халатностью, которая совершалась в Польше как минимум с начала войны с Украиной, а фактически и раньше», – сказал Колодзейчак.

Он поделился, что увидел в ходе недавней инспекции польско-украинской границы.

«Польская граница, судя по тому, что я увидел после своего трехдневного визита туда, не была должным образом подготовлена ​​к такому большому притоку товаров с Украины. Сегодня все эти ошибки необходимо исправлять», – отметил замминистра.

По его словам, это «мощный вызов, который определит, будет ли сельское хозяйство в Польше развиваться дальше или нет».

Кроме того, он напомнил об импорте украинского зерна, на что жалуются фермеры.

«У меня на столе список компаний, которые покупали зерно в Украине и заработали на этом много денег. Это явно список людей, которые заработали деньги, причинив вред польским фермерам с согласия правительства, которое не хотело видеть любые проблемы», — резюмировал Колодзейчак.

Польские фермеры анонсировали, что протесты начнутся 9 февраля, ориентировочно продлятся месяц и будут включать в себя блокаду границы с Украиной. Причина протеста – решение Еврокомиссии продлить беспошлинную торговлю с Украиной до 2025 года.