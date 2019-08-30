30.08.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Новое правительство Украины: Нацики и русофобы – «в шоколаде»

Кадровый состав нового правительства Украины свидетельствует, что Киев сохранит внешнеполитический антироссийский курс, а внутри страны националисты удержат свои позиции.

Об этом в авторской колонке в газете «Известия» пишет политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Назначение на должность главы МИД Вадима Пристайко, известного своей прозападной позицией говорит о том, что внешнеполитический курс Украины вряд ли будет изменен.

«Вадим Пристайко – теперь уже глава украинского МИДа – кадровый дипломат. Его карьера проходила в Австралии, Канаде, США. Два года он также возглавлял департамент НАТО при МИД Украины. Последовательный сторонник евроинтеграции и минимизации политических взаимоотношений с Россией. Исходя из этого, можно сделать вывод, что риторика украинского внешнеполитического ведомства претерпит лишь незначительные изменения», – пишет Денисов.

Вызывают опасения, по его словам, и сохранение должности министра иностранных дел за Арсеном Аваковым, которого считают покровителем неонацистских формирований: «Ну и очень символичным выглядит сохранение своей должности Арсеном Аваковым. Вот только его переназначение говорит о том, что у неонацистских организаций Украины останется политическое прикрытие».

Именно этой команде придется реализовывать обещанное урегулирование кризиса на Донбассе: «В настоящее время преждевременно обсуждать возможности урегулирования конфликта в Донбассе, так как у украинской стороны до сих пор отсутствует четкая концепция по этому вопросу. Но в тоже время полная монополия во власти предполагает, что при наличии политической воли у президента и его окружения прогресс по разрешению конфликта может быть стремительным и эффективным».

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