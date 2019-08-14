Новое украинское правописание оспорят в суде

14.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной административный суд Киева завтра в 14:00 рассмотрит дело об обжаловании украинского правописания, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда.

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“Завтра, 15 августа в 14:00 состоится рассмотрение дела об обжаловании украинского правописания”, — сказали в пресс служба.

Ранее Окружной административный суд города Киева провел подготовительное заседание по иску к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Истица-киевлянка обратилась в суд в интересах своей дочери — ученицы 7-го класса и просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года “Вопросы украинского правописания”.