Новогодний подарок украинцам сделал и Путин, и Зеленский

Накануне праздников важные решения, касающиеся жизни простых жителей Украины, принял и российский лидер Владимир Путин, и украинский комик-президент Владимир Зеленский.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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…Из влиятельного комика Зеленский превратился в маленького сумасшедшего диктатора. Офшорный президент удерживает власть запугиванием граждан страны. Шантаж, угрозы, санкции СНБО и физическое устранение людей – вот набор инструментов, которыми должен обладать и в полной мере обладает президент постмайданной Украины.

Вместо поощрений и новогодних поздравлений Владимир Зеленский вручил ряду украинских СМИ подарок несколько иного свойства – санкции СНБО. На чём особенно стоит заострить внимание, так это на том, что самого заседания СНБО, вероятнее всего, не было. Но оппозиционные средства массовой информации закрывать каким-то образом надо, поэтому Зе-политики начинают лепить санкции из воздуха и закрывать неугодные телеканалы.

Украинцам предлагается альтернатива – зеленские каналы «Дом» или «(з)Рада», на которых говорится, как на Украине жить хорошо. А так ли хорошо, если, к примеру, коммуналка с нового года подорожает практически на 50%? Кроме того, запасов газа в «незалежной» на данный момент по объёму меньше, чем оставалось весной этого года по окончании отопительного сезона. Весной запасы «голубого топлива» составляли 15, 279 млрд. кубометров, сейчас – 14, 17 метров кубических. Хватит ли этого объёма для прохождения зимы? Однозначно, нет. Однако, если по этому поводу будут возмущаться люди, их привлекут к уголовной ответственности. На этом вопрос закрыт.

Но перед Новым годом в сердцах у большинства украинцев затеплилась надежда избавиться от колониального статуса и стать россиянами. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об упрощении получения гражданства России для граждан ряда других стран. Важный момент: в законопроекте прописано новое основание для приобретения гражданства России – «в результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении Государственной границы Российской Федерации (оптации)».