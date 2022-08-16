Новые атаки на Крым – сразу несколько ЧП

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Новости Украины

Крым сегодня встречает утро с недобрых новостей: около 6:30 утра громкий взрыв разбудил жителей поселка Гвардейское Симферопольского района. Позже за ним последовало еще несколько «хлопков» в районе авиабазы.

В местных пабликах сообщают о возгорании трансформатора, в поселке пропадало электричество.

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О причинах официально пока не сообщается. Но местные жители утверждают, что утром в районе гаражей наблюдали низко летящий «большой» беспилотник, который «жужжал, как газонокосилка», а вскоре после его пролета раздался взрыв.

Также в селе Майское Джанкойского района начались взрывы на складе боеприпасов. Причиной стал пожар, который начался около шести часов утра. МЧС оцепило территорию в радиусе двух километров.

Там же около 6 утра загорелся трансформатор.

На север Крыма выехал глава республики Сергей Аксенов.