Новые атаки на Крым – сразу несколько ЧП

16.08.2022  08:32 (Мск), Джанкой
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 193
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Крым сегодня встречает утро с недобрых новостей: около 6:30 утра громкий взрыв разбудил жителей поселка Гвардейское Симферопольского района. Позже за ним последовало еще несколько «хлопков» в районе авиабазы.

В местных пабликах сообщают о возгорании трансформатора, в поселке пропадало электричество.

Крым сегодня встречает утро с недобрых новостей: около 6:30 утра громкий взрыв разбудил жителей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


О причинах официально пока не сообщается. Но местные жители утверждают, что утром в районе гаражей наблюдали низко летящий «большой» беспилотник, который «жужжал, как газонокосилка», а вскоре после его пролета раздался взрыв.

Также в селе Майское Джанкойского района начались взрывы на складе боеприпасов. Причиной стал пожар, который начался около шести часов утра. МЧС оцепило территорию в радиусе двух километров.

Там же около 6 утра загорелся трансформатор.

На север Крыма выехал глава республики Сергей Аксенов.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть