Новые элиты России: из грязи – в футбольные князи

28.09.2021 10:12 (Мск), Москва, Платон Беседин

Петя Листерман – слышали о таком? Занимается человек тем, что сводит богатых мужиков с дамочками, ищущими роскошной жизни. Кто-то называет таковых сутенёрами. И если раньше в клиентах у подобных ходили владельцы заводов и пароходов, то с определённого времени желанными «папиками» стали спортсмены – прежде всего, футболисты и хоккеисты.

Регулярно гремят скандалы с их семьями. Вот, к примеру, конфликт между хоккеистом «Оттавы Сенаторз» Никитой Зайцевым и его экс-супругой. Игрок обвинил её в употреблении запрещённых веществ прямо дома, да и любовника приводила. Она Никиту в ответ тоже грязью основательно забросала. Бррр, в общем! Однако всё предсказуемо.

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Но, пожалуй, больше всего на этом поприще отличилась чета Мамаевых – Алана и Павел. Последний, напомню, футболист, отсидевший вместе с другим футболистом Кокориным в тюрьме после того, как ударил видного чиновника стулом в кафе. Мамаевы регулярно попадают в скандальную хронику, расчехляют гряземёты и делят имущество, ребёнка.

Казалось бы, и пусть. Но кейс это весьма интересный. Вот Алана Мамаева заявляет, жалея, что простила супруга после тюрьмы: «Надо было дать ему утонуть в том дерьме!». И причина тут проста: изменил Павел с испанкой. Но ведь не впервые, но ведь сколько раз проходили? Так к чему такие мучения?

И тут Алана невольно делает поясняющую ремарочку:

«Он дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает. Я не терпила. Один раз можно ошибиться и допустить ошибку. Но два раза — это уже не ошибка и не случайность, это закономерность».

Просто подарки, дома, машины – всё это крайне, скажем так, немаловажно. И во многом в том и заключается смысл существования подобных персонажей. Потому что, за редким исключением, жена футболиста – это своего рода изощрённая профессия, которая обрела множество адептов, этих охотниц за красивой и очень красивой жизнью. И не секрет, что за не слишком интеллектуальными спортсменами бегают те, кто не хочет ничего делать, но желает жить очень красиво.

Если мы взглянем на жён российских футболистов/хоккеистов, а подобные рейтинги публикуются регулярно, то увидим нечто вроде атаки клонов – все как на подбор, эти губастые, залитые химией дивы, отличающиеся друг от друга ровно настолько же, насколько разнятся китайские помидоры. Но их мужьям – футболистам – нравится, и даже очень. Что, к слову, лишний раз говорит об уровне, интеллектуальном и моральном, этих самых футболистов.

Просто в определённый момент те устроились в государстве столь тепло и комфортно, что стали привилегированной кастой, к которой охотницы до богатств тянутся столь же страстно, как и, например, к касте топ-менеджеров. И ужас данной истории заключается в том, что страна рождает вот такие сомнительные элиты – даёт им возможность взлететь на ровном месте, формируя касту избранных из тех, кто в былые времена даже в предбанник сытости не допустили бы. И это тоже своего рода приговор.