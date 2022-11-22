Новые регионы не признаем, но от России не уходим – казахская пропагандистка о вертлявости Токаева

Казахстан, хоть официально и не признает территориальных приобретений России, но не пытается дистанцироваться от нее.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила казахстанская оппозиционная пропагандистка Назира Даримбет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Даримбет, для Казахстана опасна резкая смена риторики и открытая поддержка Украины, потому что он имеет свои проблемные территории. В частности, северный регион, населенный этническими русскими.

«Казахстанские власти не могут быстро дистанцироваться, не могут быстро отмежеваться от России. Некоторые вопросы, было заявление Токаева, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР, и мы позитивно это восприняли, но по остальным вопросам мы не видим такого, чтобы Казахстан в создавшейся ситуации как-то начал отдаляться от российской власти, потому что Токаев ездит на все встречи, сюда приезжал Путин на два саммита. То есть, как будто бы ничего не происходит, на официальном уровне нет такого. Казахстан поддерживает нейтралитет – он не поддерживает Россию, не поддерживает Украину и открыто не может не то, что противостоять, а высказать свою жесткую позицию по отношению к войне России в Украине. Это обусловлено несколькими причинами – многие говорят, что у нас большая протяженность границ, существует угроза, если Казахстан резко начнет поддерживать Украину или уходить от России, то у нас под угрозой северные регионы и так далее. Но существуют мелкие шаги, действия, что Казахстан пытается уйти из-под российского влияния, чтобы в мировом сообществе не воспринимали Казахстан, будто он поддерживает страну-агрессора», – заявила националистка.

Она также утверждает, что спецоперацию на Украине и действия России поддерживают не более 30% казахстанцев, но тут же подчеркнула, что никаких соцопросов на этот счет не проводилось.

«Судя по социальным сетям, по тому, что я знаю, около 70%, – это независимая оценка, мы не проводили никаких социологических опросов, – оцениваем, что население Казахстана, гражданское общество поддерживает Украину, выступает против России, против политики Путина. Но есть 30% остального населения, которое поддерживает Россию, поддерживают политику Путина, говорят, что он все делает правильно, и украинцам не нужно было в НАТО, проводить свою независимую политику, Крым – это российская земля, исконно, и так далее», – трепалась она.