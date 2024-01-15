Новый плевок в Россию: Киев готовится принимать высокопоставленных НАТОвцев и самолёты с оружием

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Совбез Украины сообщил о подготовке к возобновлению работы аэропорта «Борисполь» под Киевом.

«Киев хочет возобновить работу международного аэропорта Борисполь недалеко от столицы как можно скорее, как только позволят условия, что он рассматривает как победу украинской экономики», – пишет Reuters.

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Сейчас ведутся переговоры о страховании военных рисков на воздушном транспорте со страховым брокером Marsh и консалтинговой фирмой Oliver Wyman. Marsh уже реализует программу по судам, перевозящим зерно новому зерновому коридору, который был открыт Украиной вопреки предостережениям России.

В декабре из «Борисполя» вылетал самолет Boeing 777-300 (тогда это было заявлено как «технический рейс). Reuters трактует это как признак того, что инфраструктура аэропорта остается в рабочем состоянии.

Теоретически Киев действительно может возобновить авиасообщение – к примеру, в Израиль продолжают летать самолёты, несмотря на боевые действия и регулярные ракетные атаки.

Однако нет никаких сомнений, что работа «Борисполя» будет осуществляться, прежде всего, в военно-политических целях – под прикрытием гражданского сообщения по воздуху смогут доставляться грузы для ВСУ, а также прибывать советники НАТО и чиновники стран альянса, оказывающие помощь в противостоянии с Россией.

Напомним, что аэропорты Украины закрыты с февраля 2022 года – с момента начала российской СВО. С тех пор прекращено и авиасообщение на юге России. Перед новым годом в прессе появлялись данные о возможности возобновления аэропорта в Краснодаре, однако военные в итоге не дали на это добро.

Исходя из последних сообщений о ЧП с самолётами над Азовским морем и возможном их поражении «дружественным огнём», похоже, гражданская авиация в прилегающих к зоне СВО регионах РФ заработает не скоро.