Новый украинский закон «О ворах в законе»: Аваков получает неограниченные возможности

02.02.2020, Киев, Игорь Петров

Лоббируемое главой МВД Арсеном Аваковым принятие закона «О ворах в законе» позволит заводить уголовное дело буквально на любого гражданина Украины, поскольку дает возможность кому угодно присвоить статус «друга криминального авторитета». Этот закон нужен Авакову, чтобы получить беспрецедентные рычаги влияния.

Об этом на круглом столе в Киеве говорили адвокаты и правозащитники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это закон Авакова Арсена Борисовича. Через своих шлеперов он его продвигает. Он хочет взять криминальный мир под контроль, поставить «своих» смотрящих. У него там свои шкурные интересы. Он же вечный министр. При трех премьерах был министр и хочет стать премьер-министром, даже президентом.

Закон подан от Офиса президента, типа от президента. Был в Комитете глава департамента, что-то там вякал, рассказывал, толком сам ничего не понимает. Но мы понимаем, что его готовили по приказу Авакова. Мы это знаем. Но там, в документах, его фамилии нет», – заявил правозащитник Эдуард Багиров.

«Да не нужно очень много знать – поднимите предыдущий такой же законопроект. Он же уже подавался. Отстояли уже один раз. Там авторы были Аваков и Геращенко, написаны они были. Один в один, такие же законопроекты зашли сейчас. Пришли новые депутаты, говорят, что прежние были плохие, но мы возьмем их работу себе в пример и будем дальше работать», – добавила глава Комитета по правам человека НААУ Анна Колесник.