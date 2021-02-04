Новым сербским патриархом станет один из 30 архиереев

04.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Священный архиерейский собор СПЦ планирует собраться для избрания нового предстоятеля церкви 18 февраля.

Об этом заявил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Дабро-Боснийский Хризостом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Владыка Хризостом заявил, что заседание Священный архиерейский собора СПЦ по всей видимости состоится в крипте собор Святого Саввы в Белграде 18 февраля, однако окончательное решение о месте проведения будет принято 10 февраля.

«Мы обсуждали это на заседании Синода, потому что эпидемиологические условия отличаются от обычных, – объяснял местоблюститель патриаршего престола. – Я думаю, что новый патриарх будет избран в тот же день, когда соберется Собор, то есть через три месяца после смерти патриарха Иринея, как это и предусмотрено Уставом Церкви. Но проведение Собора может быть поставлено под сомнение только в случае ухудшения состояния здоровья, кого-то из архиепископов».

По словам Хризостома, касательно процедуры избрания патриарха, он сообщил, что выбор будет сделан из тридцати архиепископов, из которых для начала выберут троих, затем выбранные имена поместят на престол или в Евангелие, и один из трех конвертов выберет монах. До сих пор это были монах Антоний из монастыря Троноша и отец Гаврило из монастыря Лепавина, именно таким образом были избраны патриархи Павел и Ириней.

«Церковь сделала это, чтобы защитить себя от возможных влияний внешних и других нецерковных факторов при избрании патриарха Сербской Православной Церкви… Домыслы о лоббировании епископами кандидатур патриарха не более чем домыслы. Несомненно, что архиепископы обсуждают избрание нового патриарха. Но я бы не сказал, что они представляют какие-то кланы. Конечно, должна быть дискуссия о том, кто должен быть патриархом. Но в нашей церкви не принято выдвигать кандидатов, такого не существует. Свои предложения иерархи будут вносить в беседах, размышлениях, суждениях. Мы выражаем нашу волю, но только Бог решает, как должно быть».

Подобные высказывания владыки связаны с токсичными заявлениями представителей прозападной сербской оппозиции, которые, не зная процедуры выбора предстоятеля СПЦ, уже сейчас в публичном пространстве утверждают, что кандидатов в патриархи будут отбирать по критерию лояльности президенту Сербии Александру Вучичу и руководству страны.