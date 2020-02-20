НПЗ Белоруссии загружены только на треть мощностей

20.02.2020, Москва, Елена Острякова

ВВП Белоруссии, снизившийся в январе почти на 2%, и дальше будет падать, если не удастся решить вопрос с поставками нефти из России.

Об этом в интервью белорусскому оппозиционному изданию «Хартия 97» заявил доктор экономических наук профессор Борис Желиба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что наши нефтеперерабатывающие заводы работают на треть мощности, уже подрывает не только ВВП, но и поступление валюты. Уже начал девальвироваться белорусский рубль. Экономика Беларуси может впасть в рецессию. Во всяком случае, в первом квартале так и будет», – предупредил Желиба.

Он считает, что официальному Минску нужно соглашаться на условия Москвы и платить российским нефтяным компаниям премию, которая, по словам эксперта, будет составлять не более 2-х процентов от покупной цены.

«Уже заявлено о диверсификации поставок нефти из других регионов мира. Но это будет дороже. Я думаю, более существенными темпами будет дорожать моторное топливо, чтобы наши НПЗ работали более или менее рентабельно.

Наверное, для населения и предприятий с учетом инфляции будет дорожать газ. Но быстро диверсификацию никак не сделаешь», – констатирует экономист.