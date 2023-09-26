Нужно срочно прекратить все разговоры о провале «контрнаступа» – полковник Баранец

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Говорить о том, что так называемый «контрнаступ» захлебнулся и ВСУ обескровлены, слишком рано.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украина сохранила еще достаточно мощные силы и ресурсы, хоть и потеряла большое количество солдат на всем протяжении фронта.

«Нам нужно забыть все разговоры, эти очень опасные, разоруженческие разговоры о том, что контрнаступ провалился, враг уже наполовину разбит и так далее. Ни в коем случае! Враг наращивает усилия. Я – военный человек и обязан оперировать цифрами, потому что арифметика – это есть соль войны. Возьмем Харьковское направление, мы идем к этому городу, – я не знаю, правда, что мы с ним будем делать… Сколько там группировочка? Была 120 тысяч – это я вам называю цифры Генерального штаба Украины. Хорошенько мы там покрошили, сейчас уже говорят, 86 тысяч. Теперь смотрим Запорожское направление – около 200 тысяч. Эту группировку покрошили, но даже если от 200 тысяч отнять 70, вы видите, какая группировка, все-таки там находится. А взять хотя бы по личному составу – мы там, что, находимся в адекватном состоянии? Да нет же, мы находимся в активной обороне», – отметил Баранец.