Нью-Васюки на Днепре. В Киеве хотят завалить сталью весь мир и стать энергетическим хабом Европы

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Несмотря на заявленную в качестве генеральной линии декоммунизацию, есть вещи, которые сближают сегодняшнюю Украину с СССР. Один из таких моментов – возведенное в статистический культ сравнение своих текущих успехов с тринадцатым годом.

Только если в Союзе сравнивали с дореволюционным 1913-м, то в Киеве сравнивают с домайданным 2013-м. Последним годом, когда все еще единый и украинский Донбасс с его экспортно ориентированными отраслями химпрома, металлургии и машиностроения давал стране до 40 процентов всей валютной выручки и формировал четверть ВВП.

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С тех пор много чего произошло. Перефразируя классика, и Донбасс уже не тот, и Кальмиус-речка не та. Сегодняшний Донбасс наполовину стоит в руинах, многие предприятия физически уничтожены, прежние хозяйственные связи прерваны и разрушены, а то, что осталось от экономики, сегодня работает на ВВП совсем другого государства – России.

Казалось бы – вот оно. Сбылась мечта целого поколения свидомых дегенератов, годами рассуждавших в теплых киевских студиях и на страницах столичных газет и журналов на тему «тянущих Украину назад в совок «ненужных в постиндустриальном мире «дымящих заводов» вместе с их ориентированными на Россию работягами, о примате духовного над материальным и – как сказали бы иные участники недавнего питерского ПМЭФ – о смыслах, которые важнее экономики.

Одним словом, стены рухнули, цепи, годами приковывавшие свободолюбивую Неньку к имперской России порвались – и айда на волю, в пампасы. Но нет. По ходу выяснилась пренеприятнейшая вещь. Духовность духовностью, но жрать все равно хочется. А экспортный потенциал то – тю-тю. В смысле, того. Совсем и с концами.

Нет, конечно, остались зерно, рапс и кукуруза и кое-что еще по мелочи, но такой маржинальности как почившие в бозе заводы Ахметова они не дают. Так что подсолнечник локомотивом экономики не станет – как вокруг него не танцуй гопак и не кричи СУГС.

Вот именно отсюда и растут ноги разнообразным маниловским прожектам, рождающихся в недрах Банковой и кабмина Шмыгаля насчет бурного роста и восстановления послевоенной Украины. Помнится, по этому поводу даже пафосный форум в швейцарском Лугано проводили. Ну и толку?

И хорошо еще, если такие хитрые планы, не уступающие в реалистичности прожектам московских примиренцев с Украиной, рождаются в головах чиновников на зарплате. Гораздо хуже – если государство платит за них большие деньги разного рода экспертным конторам на аутсорсе.

Получается крайне невыгодный бартер: государство фантазерам – миллионы живых денег, а фантазеры государству – красивую презентацию на флешке и скрепленные степлером 50 страниц машинного набора формата А4. Зато – распечатанных на цветном принтере и с красивыми диаграммами и вдохновляющими графиками.

Так вот, к чему все это длинное предисловие? На днях Банковая родила очередной мегапрожект. Собираются – ни много ни мало – восстанавливать с нуля похеренную войной черную металлургию. Передовики сталинской индустриализации в этом месте сказали бы лаконичное «Ох» и замерли.

Но чиновники нового формата уверены, что стыд очи не выест, а за спрос не бьют в нос. И засучив рукава, энергично строят потемкинские деревни и разнообразные планы по привлечению денег западных богатеньких буратин на грядущее восстановление.

Как заявил Reuters главный экономический затейник команды Зеленского Ростислав Шурма, для реализации первоочередной части «Зеленого плана Маршалла» стране необходимо до 40 млрд долларов.

По словам Шурмы, новые предприятия чермета собираются строить с учетом возобновляемых источников энергии.

«Если вам нужно восстанавливать отрасль, логично ее восстанавливать для производства экологически чистого металла в соответствии с новыми технологиями. Наше видение состоит в том, чтобы построить в Украине зеленую сталелитейную промышленность», — фонтанирует фантазиями чиновник Банковой.

Но надо отдать ему должное – перед нами не просто фантазия, а фантазия с огоньком и с учетом новейшей западной манечки насчет «зеленого перехода» и прочей гретотунберговщины. С расчетом, что уж на это-то денег дадут.

Шурма уверен, что восстановление за западный счет черной металлургии позволит Украине стать самым дешевым поставщиком экологически чистой стали в мире. Одна беда – мегастроительство начнется только после окончания войны. Но разве это повод сидеть сложа руки? Вот и на Банковой так не думают, а потому уже сейчас собираются проводить подготовительные работы, на которые нужно полтора года и 20-40 млрд долларов западного бабла.

А еще, как известно, Украина на днях попросила у европейцев 400 млрд долларов, чтобы к 2050 году стать «энергетическим хабом Европы». А причем тут европейцы, спросите вы? И почему бы на это святое дело не скинуться украинским «почтенным кротам» от энергетики – всем этим Фирташам, Григоришиным, Коломойским и сверхприбыльному «Нафтогазу»? Опять за чужой счет и на халяву?

При текущем состоянии украинской ГТС в частности, и всей украинской энергетики в целом, этот замах вообще выглядит сказочно. Но разве не рождены украинцы, чтоб сказку сделать былью?

В общем, даешь Нью-Васюки на Днепре! Были бы деньги, как говорится.