«О ЕС даже не мечтайте» – Польша поставила вопрос ребром и присоединилась к дебандеризации Украины

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Украина может даже не мечтать о вступлении в Европейский союз до тех пор, пока не проведет эксгумацию тел жертв «Волынской резни».

Об этом в эфире местного радио заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более того, дипломат заявил, что без этого «не может быть многолетнего примирения с Украиной»:

«Если мы должны находиться в одном союзе с государством, с которым у нас важный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать».

Украина уверенно обрастает кольцом «друзей» по всем своим периметрам – сейчас можно говорить о том, что против нее выстроился уже «западный фронт», и в случае выполнения этих требований, Польша захочет, чтобы на Украине был развенчан культ бандеровцев.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

«Против нынешней украинской власти выстроился настоящий «западный фронт». Что примечательно, он состоит сплошь из соседей Украины: Венгрия, Словакия, Польша». Каждое из этих государств имеет свои претензии к Зе и Ко, однако вопрос «эксгумации останков жертв Волынской резни» стоит особняком. Я бы выделил два аспекта этого вопроса: 1. Исторический. Дело в том, что эта рана кровоточит в польском обществе и является одной из его трагических страниц. 2. Идеологический. Общеизвестно, что эту резню устроили националисты-бандеровцы, которые таким образом «решили этническую проблему со своими соседями-поляками. То есть, бандеровцы не являются «героями», они были этническими нацистами. А представляете себе, что произойдёт с нынешней украинской властью, если она позволит развенчать миф о Бандере, Мельнике и других бандеровцах и коллаборационистов. И это не «условие для вступления, это реальность». Польша специально поднимает планку настолько высоко – у них сейчас смена власти. А для Зеленского это сейчас неразрешимая проблема и очень серьёзный «камень преткновения» на пути к ЕС», – подчеркнул эксперт.