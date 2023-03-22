«Обиженный авантюрист»: в Киеве проклинают Венгрию

Венгрия отыгрывается на всех постоянными демаршами из-за собственных склок с евробюрократами, не проявляя сочувствия даже к Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт по украино-венгерским отношениям Дмитрий Тужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она [Венгрия] ратифицировала Римский статут, и когда она блокирует общее заявление ЕС относительно ордера Международного уголовного суда, означает ли это, что она и за эти рамки хочет выйти?» – спросил радиоведущий.

«В том и парадокс. Венгрия – это и член ЕС, и НАТО, но более всего работает против ЕС и НАТО. И то же самое с кучей венгерских обязательств, позиций и так далее. Вот эти попытки искусственно перепрошить свою позицию – они выглядят парадоксальными и нелогичными. Есть серьёзные дискуссии, и никто не может понять, зачем это. Потому что оценка такая, что это бьёт только по Венгрии и по Орбану лично. Одно из объяснений, и оно может быть кого-то удивит, почему Венгрия так делает – потому что она может это сделать. Потому что она – обиженный авантюрист, которого загнали в угол, и он хочет отомстить. Он может отомстить этим евробюрократам, которые не дают деньги, которые критикуют Венгрию, и она такими уколами, каверзами так делает. И это может быть одной из ключевых мотиваций даже сейчас, и опять-таки это абсурдно, потому что мы возвращаемся к сути вопроса. Речь идёт не о каких-то непониманиях и внутренних трениях в Брюсселе между венграми и евробюрократами. Речь идёт о преступлениях против человечности и геноциде и адекватной им оценке. Как можно после этого [глава МИД Венгрии] Петеру Сийярто ходить и рассказывать, что у них там общая позиция с Ватиканом, что они за моральные ценности и сохранения жизней», – возмутился Тужанский.