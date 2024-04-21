Обломки украинской ракеты упали на судно-раритет в Севастополе

Виктор Орлов.  
21.04.2024 12:03
  (Мск) , Севастополь
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


Возгорание вследствие падения обломков украинской противокорабельной ракеты произошло на борту одного из кораблей, стоявшего на Северной стороне в Севастополе.

Пожар оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Украинские паблики уже тиражируют видео очередного несознательного очевидца, из которого следует, что ЧП произошло на старейшем спасательном судне российского ВМФ «Коммуна», построенном еще в царские времена до переворота 1917 года, но до сих пор находящемся в строю.

Возгорание вследствие падения обломков украинской противокорабельной ракеты произошло на борту одного из кораблей, стоявшего...

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Киевская пропаганда разгоняет фальшивые данные о масштабном пожаре на борту, однако на самом деле возгорание в рубке смогли быстро потушить. Два человека получили легкие травмы – их перебинтовали. Водолазы сейчас также обследуют акваторию, чтобы исключить нахождение взрывоопасных элементов рядом с причалом.

Специализирующийся на освещении обстановки в зоне СВО канал «Треугольник» уточняет, что цель украинской ракеты была иная, и туда ВСУ не попали. Перед этим воздушная тревога в городе не объявлялась. Авторы канала дают понять, что последствия могли быть куда хуже.

«Сегодняшняя ситуация по Севастополю анализируется. Будут предприняты все необходимые меры для недопущения повторения в будущем».

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