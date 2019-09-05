05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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«Обмен должен состояться в ближайшие дни» – Медведчук

В ближайшие дни между Россией и Украиной может состояться обмен задержанными лицами.

Об этом, сообщает ТАСС, в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обмен должен состояться в ближайшие дни. Это очень положительный момент», – сказал украинский политик.

По его словам, переговорный процесс по этому вопросу идет успешно, хотя он не стал называть конкретную дату предстоящего обмена. При этом Медведчук уточнил, что окончательно санкцию на обмен должны будут дать президенты России и Украины.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатора», анонсировалось, что обмен состоится в конце августа.

Затем в Киеве заявили, что обмен затягивается, поскольку Украина не включила в списки ранее похищенного спецслужбами бывшего начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

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