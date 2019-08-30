В Киеве заявили, что обмен сорвал похищенный Цемах

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Российская сторона якобы затягивает обмен пленными из-за того, что Киев не включил в списки ранее похищенного украинскими спецслужбами бывшего начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-депутат Рады Мустафа Найем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моей информации, причиной затягивания обмена политзаключённых и пленных украинцев является требование Москвы выдать Владимира Цемаха – одного из ключевых свидетелей в международном процессе по делу о сбитом малазийском «Боинге» (MH17)», – написал он.

После чего Мустафа Найем сообщил, что Владимир Цемах является ценным для Киева «свидетелем» по делу о сбитом малазийском «Боинге», и ему инкриминируют уголовную статью.

«Боевика вывезли с оккупированной территории украинские спецслужбы. Ему инкриминируют ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). 29 июня он был взят под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Ранее было известно, что Владимир Цемах и экс-начальник штаба так называемого «Министерства обороны «ДНР» Дмитрий Куприян («Батя») якобы могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17 по видеосвязи в качестве свидетелей.

Сам Цемах утверждает, что не видел российских военнослужащих в Донбассе. Хотя в 2014 году рассказывал в интервью, как прятал российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», – утверждает экс-нардеп (на самом деле Цемах такого не говорил, в упомянутом интервью было запикано нецензурное слово из трех букв, которое киевские пропагандисты стали выдавать за «Бук» – ред.)

Похожего мнению придерживается и редактор киевского ресурса «Левый берег» Соня Кошкина.

«Один из основных камней преткновения – Владимир Цемах, – пишет она в своем блоге. – Главный свидетель по боингу, блестяще похищенный и вывезенный СБУ из Снежного. Логично, СБУ категорически не хочет его отдавать. ОП, вроде как, не против, но у них там своя песочница. Главный «запобижнык» – реакция международных партнеров. Голландцам он нужен живым. Для суда.

Ясно, что из России они его никогда не получат. Русские все чудесно рассчитали. А нашим нужны быстрые победы. Посмотрим. Впрочем, Москву интересует не только Цемах. И уж точно не Вышинский, который лишь «витрина». Есть запрос на ряд персонажей, по которым ещё и следствие не закончено – того и тормозится все».

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова сообщила, что обмен уже совершился. Её сообщение процитировал новый генпрокурор Руслан Рябошапка. Однако официально информация не подтвердилась, а ожидаемый российский самолёт в Киев так и не прилетел.