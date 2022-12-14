Обращение к Фалькову: Студенты из новых регионов не могут поступить в крымские вузы

14.12.2022  18:13 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Крым, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Действующее законодательство РФ не позволяет зачислить в крымские вузы более 600 молодых людей из Запорожской и Херсонской областей, обратившихся с такой просьбой.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Ольга Ковитиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действующее законодательство РФ не позволяет зачислить в крымские вузы более 600 молодых людей из...

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«Сегодня есть вопросы, чтобы зачислить этих ребят, поскольку не соответствует действующее законодательство. Оно должно быть подвергнуто серьезному нормативно-правовому анализу. В частности, постановление правительства, принятое в марте, препятствует тому, чтобы были приняты ребята из новых субъектов. Если говорить о медицине, нет такого образовательного уровня как интернатура. И таких вопросов много», – сказала Ковитиди.

Она обратилась к министру образования РФ Валерию Фалькову с просьбой помочь решить эту проблему.

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