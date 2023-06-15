Общак белорусских террористов не найден, но скандал решили замять

Деление – традиционный способ размножения у структур белорусской оппозиции. Традиция пошла еще с 90-х. С тех пор в республике существуют две партии «Народного фронта» и три как бы социал-демократические.

Потом так же дробились коалиции, объединения и отдельные НКО – громко, со взаимными проклятиями и обвинениями в работе на «кровавый режим». Змагаров от этого не становилось больше, а их организации сильнее, но такая внутривидовая борьба была для них увлекательней и безопасней борьбы с властью. Поколение оппозиционеров сменилось и вот теперь делением размножаются уже откровенно террористические структуры.

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Про скандал в организации «Байпол» мы писали уже немало. Там все было весело – исчезнувший в неизвестном, но явно близком к ее руководителю Александру Азарову общак организации в размере целых двух миллионов долларов, захват одним из основателей Матвеем Купрейчиком его соцсетей, взаимные обвинения и громкая шумиха в оппозиционных и не только медиа. Потом все внезапно затихло.

Во вторник Тихановская вроде как разрулила ситуацию. Теперь вместо одного «Байпола» будет два. Объединение силовиков во главе с Купрейчиком отделяется от старого «Байпола» и в ближайшее время создаст новое юрлицо. Они заберут себе телеграм-канал и страницы в Instagram и Youtube.

Азаров будет управлять сайтом и страницей в Facebook. Обещан и финансовый аудит с выплатой задолженности по зарплате. Самое интересное – «мораторий на взаимные обвинения и публичную критику, а также любые действия, которые наносят вред другой стороне и BYPOL как сообществу».

Неужели, вчерашняя домохозяйка смогла найти соломоново решение и примирить две перессорившиеся части террористической группировки? Понятно, что дело не в ней. Да и рядовые оппозиционеры в официальную версию не особо верят. Мы наблюдаем попытку замять громкий, финансовый скандал, грозящий благополучию всей верхушке беглой оппозиции.

Мусор, как это водится, замели под ковер. Никакого реального расследования не было. К персональной ответственности никто не привлечен. Уверен, что будущий аудит, как и проверка всех причастных к скандалу на полиграфе тоже будут формальностями для отвода глаз.

Да, нам сообщили, что расследование было и оно не выявило никаких утечек информации плана «Перамога». Вот только информация об утечках поступала годами, секретность плана (по крайней мере, нам так говорили) была такой, что о нем ничего не знала даже Тихановская.

А вывод об отсутствии утечек сделали наскоро представительница ее кабинета по национальному возрождению, журналистка Алина Ковшик и представительница по социальным вопросам, феминистская активистка Ольга Горбунова. Нам всерьез предлагают поверить в их компетентность?

От Купрейчика и других бунтарей, скорее всего откупились. Им дадут создать собственное юридическое лицо, отведут направление для работы и хорошо заплатят за молчание. Потому что окружение Тихановской – это, скорее, про деньги, чем про политику, а деньги любят тишину.

Азаров – это не только глава «Байпола». Он даже не был формальным руководителем этой структуры и одним из ее основателей. Что он возглавлял – так это фонд BYPOL. Фонд был первоначально создан для «технического обеспечения деятельности общественного объединения» в мае 2021 года.

Получив, «техническую» должность, Азаров быстро сосредоточил в своих руках все финансовые и медийные активы группировки, а к 2023 году обнаглел настолько, что начал увольнять оттуда основателей.

Помимо фонда BYPOL, Азаров подсуетился зарегистрировать на свою жену еще несколько фондов, не таких броских, но очень удобных для того, чтобы крутить через них денежки. Есть подозрение, что пропавшие два миллиона растворились где-то там. Но и это еще не все.

Совсем недавно, в середине апреля, в Польше был зарегистрирован новый фонд под названием Zjednoczony Gabinet Tymczasowy Białorusi. Собственно, это и есть юридическое лицо кабинета Тихановской. И президентом правления нового фонда стал… Правильно, Александр Азаров. Должность тоже техническая, но мы уже видели, как он умеет конвертировать технические должности в деньги и влияние.

Таким образом, Азаров, наряду с Андреем Стрижаком, возглавляющим фонд BYSOL, одна из ключевых фигур коррупционной сети, говорящей головой которой является Тихановская. И, будучи такой фигурой, он может делать все, что захочет, в обиду его не дадут. Особенно, когда на горизонте маячат 250 миллионов евро, обещанные Евросоюзом на дестабилизацию Белоруссии.