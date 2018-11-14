Общественники подали в суд на губернатора Севастополя

14.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Движение «За чистый Севастополь» подало иск к губернатору города Дмитрию Овсянникову.

Общественники полагают, что чиновник несет ответственность за свое бездействие при строительстве очистных сооружений «Южные» – объекта федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Иск будет рассмотрен сегодня в Ленинском райсуде Севастополя. Об этом у себя в «Фейсбуке» написал лидер движения «За чистый Севастополь» Олег Николаев.

«Съездил на территорию строительства КОС «Южные». Ситуация удручающая. Никаких работ не проводится. Прораба на месте нет. Мы пытаемся запустить процесс с конца июня, но Ленинский суд неоднократно не принимал иск, пока мы не опротестовали эти решения в высшей инстанции», – написал Николаев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», правительство Севастополя перевело аванс за строительство очистных 2 млрд 50 млн рублей в ПАО «ОФК БАНК», отказавшись при этом от сопровождения контракта Госказначеством. В итоге, когда весной Центробанк отозвал у ОФК лицензию на осуществление банковских операций, более трети стоимости объекта ФЦП была безвозвратно потеряна.

Подрядчик строительства очистных «Биотехпрогресс» до ликвидации банка успел нецелево потратить около полумиллиарда. Поэтому в октябре, как сообщает издание «Примечания», чтобы не потерять контракт «Биотехпрогресс» попытался взять кредит на те же полмиллиарда, но в другом банке – РНКБ. В реальности удалось получить всего 100 млн руб.

При этом подрядчик судится с правительством Севастополя, которое пытается расторгнуть контракт. Сама стройка при этом встала.