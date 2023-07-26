Обществу врут о количестве потерь Украины – депутат Рады

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Украинскому обществу озвучивают совершенно не те цифры убитых и раненных солдат ВСУ, которые есть на самом деле.

Об этом в интервью антироссийской пропагандистке Каролине Ашион заявила депутат Верховной рады, националистка София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Федыны, для ВСУ крайне сложная ситуация на фронтах.

«Я не буду тут судить, потому что это, наверное, нужно говорить главнокомандующему. Но я скажу, что очень непросто. Очень непросто и из-за ситуации в тылу, и очень непросто из-за ситуации, которая есть на уровне Верховной рады или Кабмина. Очень непросто там, потому что большинство этих людей этого даже не представляют, какое количество раненых оттуда вывозят, в каком состоянии и что дальше с ними происходит. То, что мы имеем из публичного пространства, – это очень не те цифры», – заявила Федына.