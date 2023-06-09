Обучают огромному разнообразию специальностей: ополченцы рассказали, какие навыки смогли получить у ЧВК «Вагнер»

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Инструкторы в учебном центре ЧВК «Вагнер» поставили на поток процесс обучения бойцов всем базовым навыкам, необходимым для защиты Родины.

За короткий недельный курс удалось получить большое количество знаний и применить их в практических занятиях, рассказали ополченцы из Курской и Белгородской областей.

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Учебный лагерь работает в полевых условиях, через него проходит большой поток людей, с которыми работают опытные инструкторы. Ополченцы из Курской и Белгородской областей с уверенностью заявили, что это «лучший учебный центр в России».

«Это лучший учебный центр в России, с моей точки зрения. Здесь за недельный срок ребята обучаются стрельбе из автоматов, пулеметов, АГС. Происходят теоретические занятия по топографии, практическое ориентирование на местности. Отрабатывается штурм окопов, зданий, а также оборона — все это мы прошли, рассказали, как оказывать медицинскую помощь в случае ранений», — рассказал один из бойцов Народного ополчения.

Учебный процесс в центре построен таким образом, что теоретические занятия постоянно чередуются с практикой в поле. Ополченцы из приграничных областей России учатся применению боевого оружия, инженерно-саперной подготовке и даже штурму окопов.

«Учебный центр поражает огромным разнообразием специальностей, по которым можно готовиться, организацией процесса», — подчеркнул мужчина, приехавший из Курской области.

Кроме того, он высоко оценил работу инструкторов, которые «с душой» относятся к делу.

Лагерь подготовки Народного ополчения начал работу еще осенью 2022 года. Руководство ЧВК «Вагнер», предвидя нападения ВСУ на приграничные регионы, дало возможность тысячам российских мужчин возможность получить навыки, необходимые бойцам территориальной обороны. При этом не требуется подписывать дополнительные соглашения или контракты с компанией.

Записаться на тактическую подготовку в учебном центре ЧВК «Вагнер» можно через электронную почту NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.