Оце так херои: В плену у русских – самые зубастые морские волки Украины

26.11.2018, Керчь, Владимир Гладков

Состояние плененных вчера возле Керченского пролива украинских моряков стабильное, их жизни ничто не угрожает. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трое при задержании были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Другие моряки не находятся в СИЗО. Они на территории пограничной части в Керчи, не могу сказать, где конкретно. Но они у следователей, проводится допрос сейчас», – сообщила омбудсмен.

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Прессе удалось установить личности некоторых моряков ВМС Украины.

Это родившийся в 1994 году Андрей Артеменко и Андрей Эйдер 1999 года рождения. Имя ещё одного пострадавшего украинского моряка – Василий Сорока 1991 года рождения. Двадцатичетырехлетний Андрей Артеменко сейчас находится в Керченской больнице.

Радио «Говорит Москва» выяснило, что родители одного из плененных ВМСУ-шников вообще не были в курсе его участия в громких событиях.

«Я от вас сейчас слышу впервые эту информацию. Я не особо доверяю этой информации. Я, конечно, знаю Андрея. Это мой пасынок», – рассказала женщина российским журналистам.

Крымский общественник Александр Талипов у себя в Facebook сообщил, что ему удалось установить, кто является командирами «грозных» украинских катеров. Талипов пишет, что два человека в свое время были «звездами» украинского сегмента интернета и СМИ.

Общественник рассказал о командире малого бронированного артиллерийского катера «Никополь» – Богдане Небылице.

«Помните курсантов Нахимовского училища, которые совершили «подвиг» и пели гимн Украины «дывясь в очи ворогу пид дуламы автоматив»? Вот Богдан – это один из них, вначале за свое «вокальное мастерство» его направили на подготовку сразу в США! А потом вот назначили командиром катера «Никополь». Судя по всему, Богдан, кроме «вокальных» данных иными качествами не обладает, катер со всей своей командой безвольно сдал», – пишет он.

Не менее известным «героем» также является и командир малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» – Роман Мокряк.

«Автор нашумевшей тактики «Волчья стая». Именно этот командир озвучил идею атаковать «москитным флотом» корабли ВМС РФ.

Что-то пошло не так, москитов «прихлопнули», как и его коллега, Роман Мокряк сдал катер вместе с командой, сопротивления не оказывал…Оце так херои…», – иронизирует общественник.